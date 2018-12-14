Van, Hakkari ve Bitlis'te 104 Yerleşim Birimiyle Ulaşım Kesildi

14 Aralık 2018 Cuma 11:48



14 Aralık 2018 Cuma 11:48

VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar ve yağmur nedeniyle 104 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.Van'a bağlı ilçelerde yağan kar nedeniyle 57 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Bitlis'in Mutki ilçesinde etkili olan yağmurun ardından, meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 39 köy ve mezra ile Hakkari'de de kardan dolayı 2 köy ve 6 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van'da Karayolları 111. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Hakkari ve Bitlis'te ise İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle, köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı. - Van