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Van, hakkari ve bitlis'te kar mesaisi

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar mesaisiVan, Hakkari ve Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

28.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:04
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Van, Hakkari ve Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok yerleşim yerinin yolunun kardan kapandığı bölgede, ekipler ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, Hakkari merkez ve ilçelerinde Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis ve Hakkari genelinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda hem karayolları, hem de belediyeye ait karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kar nedeniyle yolda kalan bazı vatandaşlar da araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Taziye için mezraya giden bazı vatandaşlar, herhangi bir kazanın yaşanmaması için tedbir aldıklarını belirterek, "Biz taziye için köye gidiyoruz. Fakat yolda kar olması nedeniyle aracımız gitmekte zorlandı. Biz de her ihtimali göz önüne alarak aracımıza zincir takıyoruz. Tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.
Karın cefasını çekenler kadar sefasını sürenler de vardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını doyasıya çıkardı.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Van ve Hakkari'de Cumartesi akşama kadar, Bitlis'te ise hafta boyunca aralıklarla etkili olacağını bildirdi.
Van, hakkari ve bitlis'te kar mesaisi

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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