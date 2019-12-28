Haberler » Güncel » Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı - Haber

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

28.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:56 Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı
VAN, ve 'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456  mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı , Hakkari ve Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari'de 50 santimetre, Bitlis'te ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle Van'da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari'de 56 köy169 mezra, Bitlis'te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile  Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.

Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor.


- Hakkari

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:01   Tutuklanan sürücünün kızı Yeni yıla babamla girmek istiyorum - Haber
10:00   Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Haber
10:00   DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haber
09:59   Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor - Haber
09:56   Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
28.12.2019 10:11:28