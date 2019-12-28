Haberler » Güncel » Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı - Haber

Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadıVan, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

28.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:47
, ve 'te kar yolları kapadı
Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456 mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari'de 50 santimetre, Bitlis'te ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle Van'da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari'de 56 köy169 mezra, Bitlis'te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.
Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor.
Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26   Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Haber
12:25   Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı - Haber
12:25   İSTANBUL'DA 1400 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN:  274 GÖZALTI - Haber
12:24   Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı - Haber
12:20   Malatya 44 adet istedi - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 12:28:10