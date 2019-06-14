Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı

Van
'ın Çatak
ilçesinde karne töreni düzenlendi
Sevgi Anaokulu ve Hürriyet
Ortaokulunda düzenlenen programda Kaymakam Hamza Türkmen
, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, tatili dolu dolu geçirmelerini istedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih
Taş da yorucu bir eğitim öğretim yılının ardından öğrencilere karnelerini verdiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.Saray
ilçesinde de Kaymakam Mehmet Halis Aydın
, çocukların karne sevincine ortak oldu.
Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Aydın, öğrencilerle sohbet ettikten sonra onlara çeşitli hediyeler verdi.
Aydın, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Hakkari
Hakkari Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrenci-polis ilişkisini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere karne hediyesi verdi.
Polis ekiplerinin eğitime yönelik destek ve teşvik etkinlikleri devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Vali Derviş Yalım
ve TOBB İlk Okulunda karne dağıtım törenlerine katıldı.
Karne hediyesi olarak öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini veren polis ekipleri, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
BitlisTatvan
'da karneler günü dolayısıyla gezi etkinliği düzenlendi.
Vangölü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Ahlat
ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.Okul Müdürü
Şahin Ballikaya, yaptığı açıklamada, 250 öğrenciyle Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirterek, birçok öğrencinin ilk defa kent dışına çıktığını ifade etti.Güroymak
ilçesinde de 14 bin 300 öğrenci karne aldı.Fatih
İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulunan Kaymakam Alibeyoğlu, karne alan öğrencilerin velileri ile fotoğraf çektirdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum müdürleri ve veliler katıldı