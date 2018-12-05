Van Hakkında 41 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Cinayet Zanlısı, Sahte Kimlikle Yakalandı

Van
'da, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı, İstanbul
'a gitmek isterken Ferit Melen
Havalimanı'nda sahte kimlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Van'dan İstanbula gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen ve başkasına ait A.K. ismini kullanan, şahıs havalimanındaki giriş kontrol nokasında geçtiğ sırada durumundan şüphelenilmesi üzerine kimlik kontrolü yapıldı. Sürücü belgesinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahsın yapılan kimlik tespitinde gerçek isminin F.K olduğu belirlendi. Hakkında Adam Öldürme Cürümleri, Kasten Öldürme ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek suçlarından 41 yıl 8 ay cezası bulunduğu tespit edilen F.K., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İstanbul,Ferit Melen,Van
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:20