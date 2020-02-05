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Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı

Van'daki çığ felaketi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların isimleri, hastane bahçesinde megafonla birer birer okunarak açıklandı.

05.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:48

'da yaşanan ikinci çığ felaketi sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 53 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Van Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların isimleri, hastane bahçesinde yetkililer tarafından birer birer okunarak açıklandı. Hastane etrafında yaralı yakınlarının umut dolu bekleyişi devam ediyor.

MEGAFONLA AÇIKLANDI

Arama kurtarma ekipleri tarafından çığ altından kurtarılan ve ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralıların yakınlarındaki umut dolu bekleyiş devam ederken, Van Hastanesi bahçesinde yetkililer, megafonla, hastaneye getirilen yaralıların birer birer isimlerini açıkladı.

UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Van Hastanesi bahçesinde, yaralı yakınlarının umut dolu bekleyişi devam ediyor. Tedavi altındaki yaralıların 9'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.

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Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı

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