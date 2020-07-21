VAN Hat sanatıyla Erciş’teki caminin duvarlarını süslüyorlar

Hat sanatıyla Erciş'teki caminin duvarlarını süslüyorlar

VAN'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden Işıklı Camii'nde hat sanatı ustası Mahir Kıyatçı ve ekibi cami duvarlarını Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile süslüyor.

İlçeye 10 kilometre uzakta bulunan Aşağı Işıklı Mahallesi'nde 400 metrekare alan üzerine inşa edilen Aşağı Işıklı Camii'nde çalışmalar devam ediyor. Bingöl'ün Göltepe köyünde hat sanatı ustası Mahir Kıyatçı ve ekibi de inşaatı devam eden caminin duvarlarına Osmanlı ve Selçuklu tarihini yansıtan motifler ile ayetler çiziliyor. Hat sanatı ustası Mahir Kıyatçı, Bingöl'ün Göltepe köyünde yaklaşık 40 yıldır, 300 kişiyle hat sanatı yaptıklarını belirterek, Bugün de Aşağı Işıklı Mahallesi'nde 400 metre kare üzerinde bulunan Işıklı Camii inşaatı devam ederken, biz de 3 arkadaşımızla duvarlara Osmanlı ve Selçuklu tarihini yansıtan motifler çiziyoruz. İnce işçilik isteyen hat sanatını, ince fırçalar yardımıyla, plastik ve varak boyalar ile tamamlıyoruz. Yazdığımız yazılarda İhlas süresi, halifeler ve Esmaü'l Hüsna var. Bu yazdığımız yazılar ile cami duvarlarını süslüyoruz. Çalışmalarımız 400 metrekare üzerinde bulunan bir cami için 25 gün sürede tamamlanacak dedi.