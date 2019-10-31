Van havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi Van
Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı giriş noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin bagajında baston görünümlü, sap kısmı çekilince kesici alete dönüşen 87 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.
Polis, kılıca el koyarken, otomobil sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
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VAN,(DHA) -