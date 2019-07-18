18.07.2019 10:35
Haberler» Güncel» Haber

VAN HAVALİMANINDA AFYON SAKIZI İLE YAKALANDILAR

VAN'dan Ankaraya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı'na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi.

VAN'dan Ankaraya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı'na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdrülüğü ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.F. ve A.A'nın giriş kontrol noktasından geçtiği sırada X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenerek arama yaptı. İçerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerde detaylı arama yapan ekipler, kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirdi. İran uyruklu A.F. ve A.A. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. VAN HAVALİMANINDA AFYON SAKIZI İLE YAKALANDILAR
Kaynak: DHA
Ankara, İran, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:35   Orhan Gencebay sevgisi şaşırtıyor
12:35   flaş
12:35   DHA YURT BÜLTENİ-8
12:35   "Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan birisiydi"
12:34   Annesinin öldüğü kazada ağır yaralanan Ayça, hayati tehlikeyi atlattı
12:34   Meteorolojiden yağış uyarısı
12:33   Hastane odasında öğrenmeye başladığı İngilizce hayatını değiştirdi