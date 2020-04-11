Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van, hayalet şehre döndü

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van adeta hayalet şehre döndü.

11.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:36
Van, hayalet şehre döndü
İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van adeta hayalet şehre döndü.

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Van'da gece saatlerinde market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştururken, gün içerisinde ise sokak ve caddeler tamamen boş kaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kentin birçok noktasında önlem alırken, izinli geçişler dışında gelen her vatandaş geri çevrildi.

Yasak süresince fırın, eczane ve akaryakıt istasyonları açıkken, diğer tüm kepenklerin kapandığı görüldü. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Van, hayalet şehre döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı - Haber 12:40: Konya'da sokaklar sessizliğe büründü - Haber 12:39: Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/ - Haber 12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 12:38: İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:50: Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler