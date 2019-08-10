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VAN HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACI İÇİN KAVURUCU SICAKTA TIRPAN ÇEKİYORLAR

Van'ın Başkale ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için 31 derece sıcakta tırpan çekerek ot biçiyor.

10.08.2019 13:11
VAN HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACI İÇİN KAVURUCU SICAKTA TIRPAN ÇEKİYORLAR
Van'ın Başkale ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için 31 derece sıcakta tırpan çekerek ot biçiyor.
İlçeye bağlı Sallıdere Mahallesi'nde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, 31 dereceyi bulan sıcak havaya aldırış etmeden ot biçerek mesai yapıyor. Kavurucu güneşin altında tırpan çeken çiftçilerden Aydın Kaya, 250 küçükbaş hayvanının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Kaya, Bu yıl beklenen verimi alamadık. İşlerimiz oldukça zor. Her yıl yaklaşık 4 bin bağ ot biçiyorduk. Bu yıl daha az verim aldık. Arazi şartları nedeniyle teknolojinin giremediği alanlarda tırpan çekerek ot biçiyoruz. Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Kavurucu sıcakta tırpan çekerek hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız diye konuştu.
VAN HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACI İÇİN KAVURUCU SICAKTA TIRPAN ÇEKİYORLAR

Başkale, Aydın, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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