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Van hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu üniversite için çalışıyor

Hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu üniversite için çalışıyorVan'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan ve küçükken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki Murat Turan, ailesinin geçimini sağlamak için bir taraftan cami ve tuvalet temizliği yapıp para kazanmaya çalışırken,...

09.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:55
Hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu üniversite için çalışıyor
'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan ve küçükken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki Murat Turan, ailesinin geçimini sağlamak için bir taraftan cami ve tuvalet temizliği yapıp para kazanmaya çalışırken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin girişine koyduğu masada ders çalışıyor.
Alkanat mahallesinde yaşayan ve en büyüyüğü 21 yaşında olan 5 çocuk babası Nizam Turan (49), 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkalan bir binanın enkazı altında kaldı. 9 saat süren çalışmaların ardından Turan, enkazdan yaralı olarak kurtuldu, ancak sol eli sakat kaldı. Turan, daha önce yaptığı kapıcılığı da yapamaz hale gelince, ailenin geçim sorumluluğu bu kez, kaza sonucu sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki oğlu Murat'a kaldı.
Para kazanmak için yoğun bir çaba içine giren Murat Turan'ın mesaisi ise sabahın erken saatlerinde başlıyor.Van Yolu caddesindeki caminin temizliğini yapan sonrasında ise cami tuvaletine geçen Turan, akşam saatlerine kadar da bir taraftan tuvalet, lavabo ve çevre temizliği yaparken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin kapı girişine koyduğu masada ders çalışıyor.
Yoğun şekilde çalıştığını ve iyi bir üniversiteye gitmek istediğini anlatan Murat, Saat 06.00'da temizliğe başlıyorum. Temizlik bittikten sonra da oturduğum masada bir taraftan gelen müşterilerden para alıyorum, bir taraftan da ders çalışıyorum. İnşallah hayalini kurduğum hukuk fakültesine giderim ve ailemi daha iyi şartlarda yaşatırım dedi.
Van hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu üniversite için çalışıyor

Van, Güncel

Kaynak: DHA


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