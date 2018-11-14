Van Hurma Paketlerinden Afyon Sakızı Çıktı

Van Ferit Melen
Havalimanı'nda İran
uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi. Van'dan İstanbul
'a gitmek üzere dün Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı Taj Mohammed Mohtashami'nin giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazdan geçen valizi, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından arandı. Narkotik
köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanan 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi, Mohtashami gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taj Mohammed Mohtashami, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ferit Melen,Van
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:14