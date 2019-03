Van'ı Festival Heyecanı Sardı

Kaynak: AA

CEMAL AŞAN/ÖNDER ALTINAL - Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilinde Van 'a gelmeyi tercih eden İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Van Alışveriş Festivali'nin (Van Shopping Fest) beşincisi için hazırlıklar başladı. Van Valiliği öncülüğünde 15- 29 Mart tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında, tatil döneminde Van'a gelen İranlıları daha uzun süre kentte tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler, indirim kampanyaları ve eğlence programları planlandı.Komşu ülkeden turistlerin kente gelmesi için bastırılan binlerce Farsça el kitabı, İngilizce-Farsça el ilanı ve afişler İranlılara dağıtılırken, Tahran 'da düzenlenen fuarda da festivalin tanıtımı yapıldı.İranlı turistlerin alışverişlerini rahatlıkla yapmaları ve iletişim sorunu yaşamamaları için Van Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği tarafından Farsça ve İngilizce dil kursu açıldı.Kentte valilik, büyükşehir belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle açılan Turizm Danışma Ofisi de turistlerin taleplerini ve şikayetlerini ilgili birimlere iletecek.Festival sayesinde Van'a gelmesi beklenen binlerce İranlı turistin yapacakları alışveriş, esnafa "can suyu" olacak."Türkiye-İran sınırı dostluk kardeşlik sınırıdır"Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sojad Soltanzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerini artırmak istediklerini söyledi.Van'da yaptığı görüşmelerde yetkililerin gösterdiği ilginin kendisine büyük enerji verdiğini, iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi için çaba göstereceklerini belirten Soltanzadeh, şöyle devam etti:"Yaklaşık 500 yıldır Türkiye İran sınırı dostluk ve kardeşlik sınırıdır. Bu tarihi ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha güçlü olmasını sağlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye zorluk dönemi arkadaşlarıdır. Türkiye ABD 'nin haksız yaptığı yaptırımlarda İran'ın yanında yer almıştır. Biz de zor dönemlerde Türkiye'nin yanında olduk. 15 Temmuz darbe girişimi de buna örneklerden biridir. İki ülkenin ekonomik iş birliği liderlerimizin yaptığı görüşmeler neticesinde gelecek adına hedeflenmiştir. Bu ciddi bir iradedir ve liderlerimiz bunu takip ediyor. Komşu iller arasında bu ilişkilerin güçlü şekilde devam etmesi gerekiyor."Soltanzadeh, İran ile Türkiye arasındaki 560 kilometrelik sınırın 300 kilometresinin Van'ı kapsadığını ve Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'nın da önemli bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı.Sınır kapısının modernize edilmesini mutlulukla karşıladıklarını, çok güzel bir çalışmanın yapıldığını kaydeden Soltanzadeh, şöyle dedi:"Geçmiş günlerde İran ziyaretimde de gündeme geldi. İran tarafında yakın zamanda modernize edilmiş yeni bir sınır kapısı yapılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanlarımızın planladığı 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için sınır kapılarımızı modernize ederek aktif şekilde kullanmamız gerekmektedir. Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'nın iki ülkenin menfaatlerini tatmin edecek şekilde kullanılacağına inanıyorum."İranlıların tatil dönemlerinde Türkiye'yi seçmelerinden memnuniyet duyduklarını aktaran Soltanzadeh, aynı şekilde Türklerin de İran'a gelerek 7 bin yıllık medeniyeti tanımalarını, doğal ve tarihi güzelliklerini görmelerini istedi.İki ülke insanlarının birbirlerini az tanıdığını, Türklerin İran'ı batı medyasının yansıttığı yönleriyle bildiğini ifade eden Soltanzadeh, "Karşılıklı gidip gelmeleri güçlü şekilde pekiştirmek istiyoruz. Bu insanların İran'ı daha iyi tanımalarını sağlayacaktır." dedi.Esnaf ve vatandaşlara Farsça kursuHer yıl binlerce İranlının geldiği Van'da, turistlerin iletişim konusunda yaşadığı sıkıntıyı gidermek amacıyla esnaf ve vatandaşlara yönelik Farsça ve İngilizce dil kursu başlatıldı.Van Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği (ESOB) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle başlatılan kurslar sayesinde hizmet sektöründe çalışanların İranlı turistlerle daha kolay iletişim kurmaları sağlanacak.ESOB Başkanı İsa Berge, bu yıl beşincisi düzenlenen festivali desteklediklerini, kentteki esnafın ticaret yapabileceği alanların çoğaltılması gerektiğini aktardı.Festivalin ekonomik olarak Van'a canlılık kazandırdığını vurgulayan Berge, şunları kaydetti:"Özellikle İranlı misafirleri Van denizine yönlendirmek amacıyla bazı etkinliklerin düzenlenmesi ve ürünlerdeki indirimlerin cazip hale gelmesi gerekiyor. ESOB olarak yaklaşan nevruzu dikkate alarak Farsça ve İngilizce kursu düzenledik. Bu proje İranlı misafirlerin esnafla iletişim kurmasına katkı sunacak. Esnafımıza düşen, misafirlerimizin ağırlanmasında dikkatli davranmalarıdır. Kapıköy Sınır Kapısı modernizasyonu yapıldı. Şu anda kapıdan günlük ortalama 2 bin 500 kişi giriş-çıkış yapıyor. Bu önemli bir rakamdır. Festival döneminde bize düşen gelen misafirlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. Bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğiz."Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç da geçen yıla oranla bu yıl gelen turistlerde azalma olduğunu ancak gelecek günlerde yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi.2018'de nevruza 3 ay kala rezervasyonları bitirdiklerini, otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını aktaran Yeşilağaç, bu yıl kentteki otellerde yüzde 70 civarında bir doluluğun olduğunu kaydetti.Yeşilağaç, nevruza bir hafta kala yoğunluğun artmasını ve otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.Turist sayısındaki düşüşü İran'ın yurt dışı çıkış harçlarını yükselmesine bağlayan Yeşilağaç, şöyle dedi:"Harçların yükselmesinden sonra İranlılar yurt dışına istediği gibi gidip, gelemiyor. Ancak gelen misafirlerin sayısı her ne kadar az olsa da konaklama süresi arttı. Geçtiğimiz yıllarda gelen 10 kişi 3 gün kalıyorsa bu yıl gelecek olan 5 kişi 6 gece gibi uzun süre Van'da konaklayacak. Bu da otelciler için bir avantaj. İranlıların burada daha fazla kalması için daha önce yaptığımız çalışmaların meyvesini inşallah bu yıl alacağız. Bu çalışmalarımız devam edecek.""İranlılara karşı ilgili olmalıyız"Esnaf Azmi Çalı ise Van'a gelen İranlı turistlerin yaptıkları alışverişle esnafa katkı sağladığını söyledi.Bu nedenle tüm esnafların İranlı turistlere karşı ilgili olması gerektiğini bildiren Çalı, "Gelen insanları yabancı gibi görmemeliyiz. Onlar da artık bizden birileri gibi olmuş durumda. Bu yüzden kendi vatandaşımıza karşı gösterdiğimiz ilgiyi onlara da göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.Vefa Özkan da festivalin kente büyük katkısı olacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:"İranlıların gelmesiyle esnafın yüzü gülecektir. Her yıl olduğu gibi bu yılda nevruzda İranlılar Van'a gelecek. Biz bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah nevruz ile güzel bir yıl geçireceğiz. İranlı turistin Van'a büyük katkısı oluyor. Bizim bunu bilerek davranmamız gerekiyor. Gelen misafirlerimize iyi davranmamız ve sağduyulu olmamız gerekiyor. İnşallah bu sene de güzel bir nevruz dönemi geçiririz."