VAN İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı

İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandıVAN Ferit Melen Havalimanı'nda, polisin şüphe üzerine aradığı kişinin iç çamaşırında 108 gram metamfetamin ele geçirildi.

04.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:43
İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı
VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, polisin şüphe üzerine aradığı kişinin iç çamaşırında 108 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen A.Ş.'nin kontrol noktasından geçtiği esnada şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama yaptı. A.Ş.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırı kasık bölgesine zulalanmış 108 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VAN İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ferit Melen, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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