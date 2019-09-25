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Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, Aksaray'a veda etti

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, Aksaray'a veda ettiAKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürü iken Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aksaray'a veda etti.

25.09.2019 13:36
Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, Aksaray'a veda etti
AKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürü iken Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aksaray'a veda etti.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, bugün emniyet bahçesinde düzenlenen törenle veda etti. Veda törenine Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, daire müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Burada bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, "Çalıştığım süre zarfında herhangi bir sebeple herhangi bir arkadaşımın kalbini kırdıysam af ola. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Allah'a ısmarladık" dedi.
Emniyet Müdürü Karabağ, yazılı olarak yaptığı açıklamada ise 2017 Mart ayından itibaren sevgi ve heyecanla yürüttüğü Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Van İl Emniyet Müdürlüğüne atandığı için kentten ayrıldığını belirtti. Karabağ, "Bugüne kadar yapılan hizmetlerde öncelik olarak Aksaraylıların huzur, güven ve asayişini sağlamayı, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttük. Burada görevde bulunduğum süre içerisinde gururla anacağım hizmetlerin gerçekleşmesinde ve meslek hayatım boyunca her zaman engin tecrübelerinden istifade ettiğim tüm devlet büyüklerine, desteklerini esirgemeyen belediye başkanlarına, hizmet edenleri teşvik ve takdir eden evliya şehri Aksaray'ın kadirşinas halkına, dostlarıma ve vefakar çok değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi.
Vedanın ardından emniyet müdürü konvoyla emniyetten veda ederek ayrıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, Aksaray'a veda etti

Ali Karabağ, Aksaray, Karabağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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