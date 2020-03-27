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Van İl Sağlık Müdürlüğü "hastane görüntüleri"yle ilgili açıklama yaptı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada ildeki hastanelerde çekildiği iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

27.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:42
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Van İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada ildeki hastanelerde çekildiği iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birtakım sosyal medya mecralarında yer alan görüntülerin Van'daki hastanelerde çekildiğine yönelik paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sosyal medya kullanımı yoluyla bireylerin eğilimlerini de etkiliyor. Bu durumun yansımalarının sağlık hizmetlerinde görülmeye başlanması ile birlikte konunun farklı boyutlara taşınmakta. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın verdiği bilgileri dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmakta. Salgına yönelik çalışmalarımız titizlikle ve hassasiyetle devam etmekte."

Kaynak: AA

Etiketler: Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Güncel

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