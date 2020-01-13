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Van İl Sağlık Müdürlüğünden 'siyanür' açıklaması

Van'ın Tuşba ilçesinde 'Potasyum Ferrosiyanür' maddesi içerek intihar girişiminde bulunan kadının takibinin devam ettiği belirtildi.

13.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:35Van İl Sağlık Müdürlüğünden 'siyanür' açıklaması
'ın ilçesinde 'Potasyum Ferrosiyanür' maddesi içerek intihar girişiminde bulunan kadının takibinin devam ettiği belirtildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Ocak günü saat 13.54'te Komuta Kontrol Merkezine düşen çağrıda, Kalecik TOKİ 1. Etap'ta 27 yaşındaki L.A. isimli kadının intihar amaçlı siyanür içtiği bilgisi verildiği belirtildi. Açıklamada, "Olay yerine Tuşba 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ve emniyet ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri tarafından kullanılan kimyasalın 'Potasyum Ferrosiyanür' olduğu ve zehirlenme tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekiplerimiz hastaya ilk müdahaleyi yaparak, bilinci açık ve genel durumu iyi olarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. L.A. isimli kadının son durumu anestezi doktorumuz tarafından takip edilmekte, hastanın bilinci açık, laboratuvar bulguları normal, bir süre daha tedbir amaçlı takibi sağlanacak. Ailede karantinaya alınan kimse bulunmamaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmeti sunumunu aksatacak ve endişe ettirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Hastanedeki müdahale ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN

Tuşba, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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