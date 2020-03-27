Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak çalışan Bülent Menteşe isminde bir vatandaş, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra her gün kimlerle saat kaçta görüştüğünü not almaya başladı. Alınan notların, enfekte olma durumuna karşı bir önlem olduğunu söyleyen Menteşe, tüm hijyen kurallarına uyduğunun altını çiziyor.

NOTLARINDA TARİH VE SAAT DETAYI VERİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, koronavirüs için önlemlerini alıyor. Özellikle işe gelirken ve eve dönerken tüm hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirten Menteşe, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından da günlük tutmaya başladığını söyledi. Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.

İLK VAKADAN SONRA NOT ALMAYA BAŞLADI

Bülent Menteşe, "Günlük tutmaya şöyle başladım. Sağlık Bakanımız ilk enfekte haberini verirken 11 Mart'ta, 'Virüs bulaşan hastamızın geçmişe dönük olarak gittiği yerleri, iletişim kurduğu insanları araştırıyoruz' dedi. Ben de bu bilgiler ışığında günlük tutmaya başladım. Gündelik hayatımda gittiğim yerleri yazıyorum. 2 metre alanımdaki insanları not alıyorum. Şu anda sizinle röportaj yaptığım için sizi de yazacağım. Bunları Allah korusun bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur. Böylelikle daha tedbirli ve virüsün yayılmaması anlamında güzel bir tedbir olarak düşündüm. Umarım bugünleri atlatırız ve bunlarda birer anı olarak kalır" diye konuştu.

Kaynak: DHA