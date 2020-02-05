Son dakika: Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgedetekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU: MAALESEF 8 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı bir canlı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevkettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının maalesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz."

AFAD İL MÜDÜRÜ DE ÇIĞ ALTINDA KALDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir diğer açıklamada, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da çığ altında kaldığını duyurdu.

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu. Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti ve "Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığın altından çıktı." dedi.

BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANI: 25 KİŞİ ÇIKARILDI, 5 ARAÇ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Öte yandan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz Hizan'da iki tane cenazemizi götürüyorduk, orada çalışmalar devam ediyordu. Ancak bazı vatandaşlarımız aynı yolu kullanmak istediler. Tabi ki köy yerinde de devletin tüm çalışmaları devam ettiriyorlardı. 25 kişinin çıkarıldığı haberini aldık yaralı olarak Van'a ulaştırıldı onlar. Diğerleri kaç kişi kalmış net bir bilgi yok elimizde. 25 kişi çıkarılmış, 5 araç operatörlerle beraber çığ altında bilgiyi aldık. Ve çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor."

AA muhabiri İbrahim Yakut şu açıklamalarda bulundu:

"Ekiplerin sağlık durumu hakkında şuan bir bilgi yok. Ekipteki bazı kişilerin kendi imkanlarıyla çığ altından çıktığı yönünde bir bilgi var. Sayı net değil. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de yönlendirildi. Çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar da dünden beri ekiplere destek veriyordu. İletişim anlamında da, net bilgi almada bir sıkıntı yaşanıyor."

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi.