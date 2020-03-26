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Van'ın cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

Van'ın cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandıVAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, kentin işlek olan cadde ve sokaklarını deterjanlı ve dezenfektanlı suyla yıkayıp, temizledi.

26.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:02
Van 'ın cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı
VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, kentin işlek olan cadde ve sokaklarını deterjanlı ve dezenfektanlı suyla yıkayıp, temizledi.
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs tehdidinin ortadan kaldırılması için yapılan yoğun çalışmalar devam ederken, Van'daki bazı cadde ve sokaklar deterjanlı ve dezenfektanlı suyla yıkandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce belediye personelenin katıldığı yıkama çalışmalarını, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İpekyolu Kaymakamı ve Beledye Başkan Vekili Sinan Aslan da izledi.
Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu yıl çok ağır bir kışı geride bıraktık. Kış biter bitmez maalesef koronavirüs salgını dünyayı sardı. Bir taraftan kıştan çıkışımızın temizliğini yapıyor bir taraftan da bu virüse karşı dezenfekte çalışmalarını belediyelerimiz vasıtası ile yürütüyoruz. Bugün de İpekyolu ve Büyükşehir Belediyelerimiz ortak çalışarak, ana caddeleri deterjanlarla yıkamaya çalışıyor. Her yer dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecek. Biz bu salgın boyunca sakinleşen sokakları da temizlik için bir fırsat biliyoruz ve bütün hemşehrilerimize evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle vefa gruplarımız ile belediyelerimiz, Kızılay, AFAD, Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 65 yaş üstü büyüklerimizin emrindedir. En ufak bir taleplerinin dahi olması durumda telefonla ulaştıkları takdirde talepleri hızla yerine getirilecektir" dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da "Ekiplerimiz ile beraber ilçemizin Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Tüm dünyada etkili olan ve ülkemizde de etkisini devam ettiren koronavirüs'e karşı tüm cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle İpekyolu'ndaki hemşehrilerimden bir istirhamım var. Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün aldığı kararlara mutlaka ama mutlaka uymalarını rica ediyorum. Ülkemizin, ilçemizin ve kendi sağlıkları açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara İpekyolu'ndaki hemşehrilerim yüzde 80 oranında uyduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Ben de hemşehrilerime evde kal İpekyolu diyorum. Kritik olarak kabul edilen bu haftayı da evimizde geçirirsek, hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanmış olacak" diye konuştu.
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Van’ın cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Emin Bilmez, İpekyolu, Van, Güncel

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Van'ın cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

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