02 Nisan 2019, 12:51
»»

Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Van

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.


Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kompozisyon, şiir ve resim ile Van kedisi güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, Van'ın tarihini anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, gaziler, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Güncel
Kaynak: AA