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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

01.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:06
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bilmez, mesajında, Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, misafirperverliğin, mertliğin, yiğitliğin adresi olan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 yıl dönümünü gururla heyecanla ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
2 Nisan 1918'de Ermeni mezaliminden kurtuluşuyla sonuçlanan kahramanlık destanının geçmişin aziz hatırası olmaktan öte, bir tarih ve kültür şuuru olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğu içinde olarak her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığı göstermeliyiz. Geçmişte vatanın müdafaası ve mukaddes bildiğimiz değerler için göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği şu günlerde de aynı şekilde göstermekteyiz. Yaşadığımız afetler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen salgın hastalıklar bizleri birbirine daha çok bağlayıp, kenetlenerek destek olan bir toplum haline getirmektedir."
Bir ve beraber oldukları sürece her zorluğun üstesinden gelebilen bir millet olduklarını belirten Bilmez, "Geçmişimizden dersler alarak gençlerimizi eğitmeli ve onları yeni dünyaya hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor, bizlere bu coğrafyada gururla yaşama imkanı veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Emin Bilmez, Van, Güncel
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