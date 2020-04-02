Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.
02.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Van 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde Valilik önünde düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın dışında kimse davet edilmedi.
Törende Vali Bilmez, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerini, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ise Garnizon Komutanlığı çelengini sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla sona erdi.
Sabah saatlerinde Valilik önünde düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın dışında kimse davet edilmedi.
Törende Vali Bilmez, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerini, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ise Garnizon Komutanlığı çelengini sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla sona erdi.
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Kaynak: AA