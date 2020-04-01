Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'ın düşman işgalinin 102. kurtuluş yılı etkinliklerine korona virüs engeli

Dünyayı etkisi altına alan Korna virüs salgını tedbirleri kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak kutlanacak.

01.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:07
Van'ın düşman işgalinin 102. kurtuluş yılı etkinliklerine korona virüs engeli
Dünyayı etkisi altına alan Korna virüs salgını tedbirleri kapsamında Van 'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak kutlanacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler arttırılarak sürüyor. Bu kapsamda yarın kutlanması planlanan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin

Sunulmasıyla program sona erecek. Programa kimsenin çağrılmayacağı belirtildi. - VAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van'ın düşman işgalinin 102. kurtuluş yılı etkinliklerine korona virüs engeli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: HAK-İŞ'ten "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 12:40: Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem - Haber 12:40: "İstanbul'un Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Haber 12:40: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan zekat açıklaması - Haber 12:40: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3... - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber