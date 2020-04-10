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Van'ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine kapatıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler araç ve yaya geçidine kapatıldı.

10.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:59
Van'ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine kapatıldı
Van 'ın İpekyolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler araç ve yaya geçidine kapatıldı.

Korona virüs mücadelesi kapsamında İpekyolu ilçesinin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı ve ara sokaklar bugün saat 14.00 itibariyle trafik ve yaya geçidine kapatıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alınan karar doğrultusunda tüm çarşı merkezini trafiğe kapatırken, vatandaşların evlerine gitmesi konusunda ise anonslar yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, "Halkımızın can güvenliği için bu uygulamayı yapıyoruz" şeklinde uyarı yaparken, bu kapsamda Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi'nden İkinisan Kavşağı'na, Maraş Caddesi'nden Semaverli Kavşağa kadar olan bölüm ve Beşyol Meydanı'nı trafik ve yaya geçişine kapatarak, karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesini yasakladı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel
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