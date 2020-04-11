Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;- "Van, bu kez...

- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ; "Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu" İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin...

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;-
- Van 'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı
Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;
"Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu"
VAN - İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle olağan üstü tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Van'daki emniyet güçleri, kontrol noktaları oluşturdu.
Ferit Melen Havalimanı Bulvarında denetim yapan ekipler, İpek Yolu Caddesi'ni kullanan araçları denetledi. İl genelinde yapılan denetimlerde 57 kişiye idari yaptırım uygulandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Caddesinin 11 noktasında sabit yol uygulamalarının devam ettiğini belirtti. İl Müdürü Karabağ, "Hem trafik ekiplerimiz hem genel hizmet personelimiz hangi sebepten dolayı sokağa çıkmaları suretiyle uygulama yapıyor. Şu ana kadar şehir girişlerinde 708 vatandaşımızın ateşlerini ölçmüş durumdayız. Yapılan ateş ölçümünde şu ana kadar yüksek ateşli bir vaka intikal etmedi. Yüksek ateşli bir vatandaşımız ortaya çıkarsa hemen seri bir şekilde sağlık personeli vasıtasıyla hastaneye intikal ettiriyoruz" dedi.
"Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu"
Vanlıların sokağa çıkma yasağına uyduğunun altını çizen Karabağ, "Bu durumu idrak edememiş bir durum söz konusu olsa da görevli arkadaşımız ikna ve ikaz yoluyla evlerine yönlendiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı istisna dışında olan 57 vatandaşımıza bir idari yaptırım uygulamış olduk. Burası araç trafiğinin yoğun olduğu bir bulvar olmasına rağmen istisna olan araçlar dışında kapsam dahilinde olan vatandaşımız yok.

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Karabağ, Karabağ, Van, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Yerel ››- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;- 'Van, bu kez... - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:53: Microsoft Surface Neo'yu 2020'de Göremeyebiliriz - Haberler 18:53: Lüks villayı kumarhaneye çevirdiler - Haberler 18:46: Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı - Haberler 18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik