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Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında

VAN'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

08.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:18 Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında

VAN'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri, bu sabah erken saatlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandası yapmak soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözalıtna alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki  aramalarını ise sürdürüyor. 



Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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