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Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı

Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldıVAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, koronaviris salgını nedeniyle sadece çelenk konularak kutlandı.

02.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:26
Van 'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı
VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, koronaviris salgını nedeniyle sadece çelenk konularak kutlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş dışında kimsenin katılmadığı çelenk koyma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi.
Van'da her yıl coşkuyla kutlanan kurtuluş günü törenleri, bu yıl koronaviris salgını nedeniyle yapılmadı. Program kapsamında bu yıl sadece kentin Beşyol Meydanı'nda bulunan valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş dışında kimse katılmadı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilmez, anıta önce valilik, ardından da büyükşehir belediyesinin çelenklerini koydu. Tümgeneral İlbaş ise Garnizon Komutanlığı çelengini bıraktı.
Vali Bilmez ve Tümgeneral İlbaş, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekerken, polis tören mangası ile bazı askerlerin maske takıp, protokol alanının dışında aralarında mesafe bırakarak durdukları görüldü. Çelenk koyma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla son buldu.
Bu arada, her yıl kurtuluş törenin yapıldığı Cumhuriyet Caddesi'ne de polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Caddede çok az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.
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Van’ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emin Bilmez, Van, Güncel

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Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı
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