29.06.2019 12:08
Haberler » Güncel » Haber

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.

Van

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.

Van 'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü 'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetteki 35 çuvalda kaçak avlanıldığı tespit edilen 4 ton inci kefali ele geçirdi.
Sürücü F.K'ye 2 bin 637 lira ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Van Gölü , Muradiye , Van , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:26 Kiraz yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
12:26 Ahşabı mühendislik bilgisiyle oyuncağa dönüştürüyor
12:26 ADANA Süt ürünlerinin zararı yok
12:26 BAYBURT Sokak hayvanları için tasarlanan 'dostluk aparatı' yaygınlaştırılıyor
12:26 BURSA En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı
12:26 ANTALYA Kırgız hırsızlık şüphelisi uçağın merdivenlerinde yakalandı
12:26 ERZURUM Sağlıkçılar zorlu parkuru 2 dakika 30 saniyede geçti