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Van'ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle hayata geçirilen "Usta Çırak Buluşmaları" kapsamında Van'ın gönüllü turizm elçisi Yusuf Konak, gençlerle buluştu.

27.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:36Van'ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle hayata geçirilen "Usta Çırak Buluşmaları" kapsamında 'ın gönüllü turizm elçisi Yusuf , gençlerle buluştu.

DAKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince yürütülen proje kapsamında "Usta Çırak Buluşmaları" programının 8'incisi düzenlendi. Van Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen programın bu haftaki konuğu ise 'Van kahvaltısının buluşçusu' olarak bilinen Yusuf Konak oldu. Gençlerle bir araya gelen Konak, yaklaşık 50 yıllık tecrübesini paylaştı.

Programda bir konuşma yapan DAKA Program Yönetim Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay, kalkınma meselesinin odağında beşeri sermayenin en önemli olgu olduğunu belirtti. Program Yönetim Birimi Başkanı Çakay, "Gençlerinin niteliklerinin artırılması, mesleki eğitimle ilgili gelişmelerin takip edilmesi hususu, kalkınma paradigmasının en önemli ayağıdır. Bizler de kalkınma ajansı olarak öncelikle sizin gibi gençlerin niteliklerini artırmak ve becerilerini geliştirmek gibi birçok sorumluluklarımız var. Mesleki eğitimin istihdam politikalarıyla olan ilgisini, mesleki eğitiminin önemini, gençlerin daha iyi performans göstermesi açısından; önlerini açmak ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 'Usta Çırak Buluşmaları' faaliyetleri çerçevesinde bu çalışmayı başlattık" dedi.

Gençlerin ahilik teşkilatının birer mensubu olduğunu söyleyen VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise, gençlerin ahiliği okumalarını istedi. Mesleki eğitim konusunda yeni projeler üreten okul müdürü Murat Yılmaz'ı tebrik eden Berge, mesleki tecrübelerini paylaştı. Berge, "Gelen her müşteri sizin ailenizdir. Müşteri ilişkisine ticari olarak bakmayın, bir değer olarak bakın. Bugün için hiçbir meslek, iş zor değildir. Ne olursa olsun her işte vicdanımıza göre hareket edeceğiz. Bunu yaparsak Allah bizi muvaffak eder" diye konuştu.

Mesleki tecrübelerini ve 50 yıllık deneyimini öğrencilerle paylaşan Van kahvaltısının buluşçusu Yusuf Konak da, "İş çok saygı ister. Zanaat ve güler yüz her zaman için servettir. Guinness Dünya Rekorları Kitabına girmek için Van'da 52 bin insana kahvaltı verdik. Kavut, murtuğa ve otlu peynirimiz tescillendi. Tabi bunlar bütün Vanlıların sayesinde oldu. Vanlılar kahvaltısına sahip çıktı. Bu yüzden kahvaltı Vanlılarındır" şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, okul müdürü Murat Yılmaz'ın plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - VAN

Konak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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