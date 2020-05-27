VAN İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi

İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izlediDÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere göç yolculuğu ve martıların balıkları avlama çabası, koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece fotoğrafçı ve gazeteciler tarafından izlenebildi.

27.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:06
İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi
DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere göç yolculuğu ve martıların balıkları avlama çabası, koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece fotoğrafçı ve gazeteciler tarafından izlenebildi.
Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta güzel görüntüler ortaya çıkaran inci kefallerinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleri ile tatlı su ağızlarında jandarma tedbir alıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak, geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel güzellik oluşturuyor.
Erciş'e 10 kilometre uzaklıktaki balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların balıkları avlama çabası ise bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece fotoğrafçılar ve basın mensupları tarafından izleyebildi. Amatör fotoğrafçı Harun Yaşar, "Her yıl bu mevsimlerde uçan balıkların göçünü izlemeye geliyorum. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alana girmek yasaklanmış. Biz de fotoğraf çekmek için izin alarak bölgeye geldik. Umarım en kısa zamanda bu salgın biter ve balıkların bu kutsal yolculuğuna yine hep beraber şahit oluruz" dedi. VAN İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Anketlerde Erdoğan’a rakip olan İmamoğlu’na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Koronavirüs salgınında Türkiye’de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Haberler››Güncel››VAN İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Akıllı ve sağlıklı şehirler için ilk adım - Haber 14:03: Orta ve Doğu Karadeniz'de 14 yaş altı çocuklar bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıktı - Haber 14:01: Akşehir'de bayramda 101 kişiye 80 bin 800 lira ceza - Haber 14:01: Araştırma: Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor - Haber 14:00: İç Anadolu'daki meydanlarda Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı - Haber 11:52: Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber 09:22: İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi - Ekonomi