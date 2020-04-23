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Van İpekyolu Belediyesi 23 Nisan nedeniyle çocuklara bayrak ve hediye dağıttı

Van İpekyolu Belediyesi 23 Nisan nedeniyle çocuklara bayrak ve hediye dağıttıVAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

23.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:19
Van İpekyolu Belediyesi 23 Nisan nedeniyle çocuklara bayrak ve hediye dağıttı
VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı. Hediyeler görevliler tarafından evlere götürüldü.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan için bu yıl açık alanlara çıkamayan ve evlerinde kalan çocuklar için merkez İpekyolu Belediyesi çalışma başlattı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla çocuklar evlerinde ziyaret edildi ve bayram çoşkusunu evlerinde yaşamaları için bayrak, balon ve çeşitli hediyeler verildi. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, çocuklara bayram sevincini yaşatmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Salgın nedeniyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kendilerine atfedilen bu güzel ve anlamlı günde bir etkinlik yada program düzenleyemedik. Bu bağlamda İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda bayrak balonlardan oluşan hediyeleri hazırladık. Mahalle, mahalle ev, ev dolaşarak çocuklarımıza bayrakla beraber çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdük. Yaşanan bu zor süreçte bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek kendimizi mutlu addediyoruz. Umarım biran önce bu koronavirüs belasından kurtulup güzel günlerimize geri döneriz. Bu zorlu süreçte lütfen sizler evinizde kalın bizler çeşitli etkinlik ve projelerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. Van İpekyolu Belediyesi 23 Nisan nedeniyle çocuklara bayrak ve hediye dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, İpekyolu, Van, Güncel , Haber
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