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VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulunduVAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.

14.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:23
İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu
VAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.
Çaldıran ilçesinin İran sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmenin cesedini buldu. Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyşe ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan kaçak göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Gülay KUYUCU/ VAN (DHA)
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler : Çaldıran, İran, Van, Güncel

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