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VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL)

14.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:21
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL)
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler : İran, Güncel

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