VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL)
14.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:21
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu
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