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VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL-2 )

14.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:20
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL-2 )
VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler : İran, Güncel

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