Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi olacak

İRAN İslam Cumhuriyeti'nden Van'a gelen Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar ve beraberindeki heyet, kentte yapmayı planladıkları yatırım ve danışma ofisinin açılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Heyet, Vali Mehmet Emin Bilmez'i de makamında ziyaret edip, yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar, İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Başkan Danışmanı Mir Javad Negarandeh, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Vanlı İş insanları Necmettin Çok ve Süleyman Güler'in de eşlik ettiği ziyaretin ardından, İranlı heyet, kentte yapmayı planladıkları yatırım ve danışma ofisinin açılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'e yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi veren İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar, ilk etapta biri sağlık ekipmanları ve medikal, diğeri ise plastik malzeme üretimi alanında 2 firmanın yatırım yapmayı planladığını ifade etti. Van'da 15 gün içerisinde de Türkiye ve İranlı işadamlarına yapılacak yatırımlar ve iş ortaklıklarına danışmanlık yapacak ofisin kurulacağını anlatan Prof. Dr. Sarkar, ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiyi gideceğini vurguladı. Vali Bilmez ise, İranlı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'a yatırım yaparak iş insanlarıyla ortaklık kuracak İranlı yatırımcılara, gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.