20.06.2019 11:33
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Van İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

Van İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktıVan'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı
Van'ınMerkez İpekyoluilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan MahallesiCumhuriyet Caddesi'nde elindeki poşetle yürüyen kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin İran uyruklu I.M olduğu belirlendi. Yapılan aramada, poşetlerin içerisindeki pet şişelerde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan I.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilidği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
İpekyolu,Merkez,İran,Güncel

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