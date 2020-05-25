VAN Jandarma sürücülere şeker ikram edip, maske verdi

Jandarma sürücülere şeker ikram edip, maske verdiVAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri kontrol noktasında vatandaşlara şeker, kolonya ikramında bulunup, maske hediye etti.

25.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:52
Jandarma sürücülere şeker ikram edip, maske verdi
VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri kontrol noktasında vatandaşlara şeker, kolonya ikramında bulunup, maske hediye etti.
İl Jandarma komutanlığı trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerini artırırken, durdurduğu sürücüleri de boş göndermedi. Ekipler, Van-Ağrı Yolu Akçegedik jandarma kontrol noktasında seyahat belgesi, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol edip, kolonya ve şeker ikram ederken, maskesiz sürücüleri ve yolcuları ise uyarıp maske hediye etti. VAN Jandarma sürücülere şeker ikram edip, maske verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Erciş, Van, Güncel, Haber

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