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VAN Kalacak yeri yoktu, öğretmenevine yerleştirildi

Kalacak yeri yoktu, öğretmenevine yerleştirildiVAN'ın Erciş ilçesinde 3 yıldır yalnız yaşayan ve bir süredir arkadaşına ait fotoğraf stüdyosunda kalan Kasım Titiz'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu sahip çıktı.

14.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:55
Kalacak yeri yoktu, öğretmenevine yerleştirildi
VAN'ın Erciş ilçesinde 3 yıldır yalnız yaşayan ve bir süredir arkadaşına ait fotoğraf stüdyosunda kalan Kasım Titiz'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu sahip çıktı. Titiz, Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından öğretmenevine yerleştirildi.
Kasım Titiz, eşinden ayrıldıktan sonra konteynerde yaşamaya başladı. Konteynerlerin kaldırılması üzerine arkadaşına ait fotoğraf stüdyosuna yerleşen Titiz, ihtiyaçlarını karşılayamayınca Vefa Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla hemen harekete geçen ekipler, Titiz'i önce Kızılay Erciş Şubesi'ne getirildi. Burada yeni kıyafetler verilip, ihtiyaçları karşılanan Kasım Titiz, geçici olarak Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi'ne yerleştirildi.
Mutlu olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür eden Titiz, "Gidecek yerim olmadığı için arkadaşımın iş yerinde yaşıyordum. Depresyon ilaçları kullanıyorum. Giyecek elbisem ve kalacak yerim yoktu. 1, 5 aydır banyo yapamadım. Vefa Sosyal Destek Gurubu beni kaldığım yerden alıp banyo yaptırıp, yeni kıyafet giydirdiler. Öğretmenevinde bana barınacağım bir oda verdiler. Nuri Mehmetbeyoğlu'na ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. VAN Kalacak yeri yoktu, öğretmenevine yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel
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