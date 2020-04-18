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VAN Kaldırım kenarında kuşları besliyor

Kaldırım kenarında kuşları besliyorVAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit (49), iş yerinin önündeki yol kenarında kuşları besliyor.

18.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:10
Kaldırım kenarında kuşları besliyor
VAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit (49), iş yerinin önündeki yol kenarında kuşları besliyor. Erciş ilçesinde fırın işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş kalan yolun kenarında kuşları besliyor. Fırında kalan bayat ekmekleri kuşlar için bırakan Şit, "Sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Ben de fırında kalan bayat ekmekleri ve aldığım yemleri kaldırım kenarlarına bırakıyorum. Şu anda burası kuşların uğrak noktası haline geldi. İşin ilginç tarafı kargalara alışığız da martıların gelip yem yemeleri beni şaşırttı" dedi.
Herkesin getirilen yasaklara uyması gerektiğini belirten Şit, "Bugünde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü. Şu anda caddeler ve sokaklar boş ve meydan kuşlara kaldı. Allah bu salgını bertaraf eder ve hayat eski düzenine döner inşallah. Hayat eve sığar, lütfen evde kalın" dedi. VAN Kaldırım kenarında kuşları besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel
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