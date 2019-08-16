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Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Van Kalesi'ne geziye çıkarken ayağını burkan genç, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

16.08.2019 21:51 Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Van Kalesi'ne geziye çıkarken ayağını burkan genç, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İpekyolu ilçe sınırları içinde bulunan tarihi Van Kalesi'ne geziye çıkan ve ayağını burkan Yakup K., isimli vatandaş, kaleden inemeyince yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 sağlık ekipleri, Yakup K.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kaleden indirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edilen Yakup K., tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - VAN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van Kalesi, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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