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Van kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildiVAN-Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

31.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:31
Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN- Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.
Van kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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