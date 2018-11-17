Van Kardeşini Öldüren Zanlı, 7 Ay Sonra Böyle Yakalandı

Kardeşini öldüren zanlı, 7 ay sonra böyle yakalandı
Orhan AŞANVAN,(DHA
)- VAN'ın Başkale
İlçesi'nde 7 ay önce tartıştığı kardeşi Akif Kesen'i uzun namlulu silahla vurarak öldüren ardından da kayıplara karışan Behram
Kesen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadesinde kardeşi Akif Kesen'i miras meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Kesen, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Geçtiğimiz 4 Nisan
günü Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda 50 yaşındaki Behram Kesen ile 39 yaşındaki kardeşi Akif Kesen, miras konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Behram Kesen, evde bulunan uzun namlulu silahı alarak, kardeşine ateşledi. Akif Kesen olay yerinde hayatını kaybederken, ağabey Behram Kesen kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kesen'i yakalamak için çalışma başlattı
Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın sonunda Kesen'in, Van Merkez İpekyolu
İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Behram Kesen, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kesen, ifadesinde, kardeşini miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi. Kesen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Başkale,Behram
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:38