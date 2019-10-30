Haberler » Güncel » Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildiVan'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

30.10.2019 10:26
Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi
Van'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Kargoda narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Van kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
12:45 Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı
12:45 Çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat
12:45 Suyun az tüketilmesi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor
12:44 "Sahadaki başarı, masadaki başarıyı getirdi"
12:40 Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
12:38 Modifiyeli ehliyetsiz motosikletliye 5 bin 700 tl ceza
30.10.2019 12:50:47