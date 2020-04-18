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VAN Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıya karşılandı

Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıya karşılandıKAZAKİSTAN'dan getirilen 73 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

18.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:38
Kazakistan 'dan gelen 73 Türk vatandaşı 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıya karşılandı
KAZAKİSTAN'dan getirilen 73 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van 'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile karşılanan vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak.
Kazakistan'dan uçakla Van'a getirilen 73 Türk vatandaşı, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na getirildi. Saat 04.30'da yurda ulaşan vatandaşlar, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile karşılandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da karşılamada bulunduğu vatandaşlara, Türk bayrakları dağıtıldı. 73 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-
VAN Kazakistan’dan gelen 73 Türk vatandaşı ’Ölürüm Türkiyem’ şarkısıya karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kazakistan, Van, Güncel
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