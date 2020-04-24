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Van Kedi Villası'nda koronavirüs önlemleri

Van Kedi Villası'nda koronavirüs önlemleriVAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her türlü ihtimali göz önüne alarak, koronavirüs önlemleri kapsamında Van Kedi Villası'nda tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

24.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:02
Van Kedi Villası'nda koronavirüs önlemleri
VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her türlü ihtimali göz önüne alarak, koronavirüs önlemleri kapsamında Van Kedi Villası'nda tüm önlemleri aldıklarını söyledi.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri de koronavirüs kapsamında, korumaya alındı. Van Kedi Villası, halen gelenler olması nedeniyle Mart ayında ziyaretçilere kapatıldı.
TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE
Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak ciddi tedbirler aldıklarını anlatan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kedi evini çok erken zamanlarda ziyarete kapattıklarını söyledi. Çalışan personel ile ilgili de tedbirler aldıklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, çalışanların maske takmadan çalışma yapmadıklarını ve hayvan temasının da mümkün olduğunca azalttıklarını söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Her hayvanın her hastalığa karşı duyarlılığı farklı olabiliyor. Önceden de diğer hayvanlar içinde kediler koronavirüse karşı daha hassas hayvanlardı. Tabi ki bu kedilerdeki koronanın insana geçme durumu söz konusu değildi. Şimdi de değil zaten. Solunum formu olmayan bir rahatsızlıktı. Ama yeni virüs ile ilgili çalışmalar çok daha yeni. Şu anda onların hepsi teyide muhtaç bilgilerdir" dedi.
ZİYARETÇİ YOK AMA TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
Koronavirüs ile ilgili tüm tedbirlerini aldıklarını ve çalışmaların da devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Kaya, "Çünkü hayvanlarımızın sağlığı, çoğalmaları ve araştırmalar bizim için önemli. Gerek bakımları gerekse mekanın dezenfeksiyonuna dikkat ediliyor. Her gün dezenfekte ediliyor. Haftada 2 gün ise havadan dezenfekte ediliyor. İçeriye de insan girişi söz konusu değil. Buraya giren personelin bile sağlıklarını kontrol ediyoruz. İnşallah bu süreci daha rahat atlatacağız diye düşünüyoruz" diye konuştu. Van Kedi Villası’nda koronavirüs önlemleri

Kaynak: DHA

Etiketler: Abdullah Kaya, Koronavirüs, Van, Güncel , Haber
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