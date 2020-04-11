Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van kedileri koronavirüse karşı özenle korunuyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altına alınan Van kedilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirler uygulanıyor.

11.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:19
Van kedileri koronavirüse karşı özenle korunuyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altına alınan Van kedilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirler uygulanıyor.
Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan YYÜ bünyesindeki Van Kedi Villası'ndaki kediler, salgına karşı özenle korunuyor.
Yılın ilk yavrularının da dünyaya geldiği merkezde, kedilerin kaldığı odalar sürekli dezenfekte ediliyor, mama kapları ve yatakları her gün düzenli olarak makinelerde 90 derecede yıkanıyor.
Maske ve eldiven takan görevlilerce temas kurulmadan beslenmeleri sağlanan kedilerin hijyenik ortamda kalmaları için tüm imkanlar kullanılıyor.
"Hayvanların sağlığı açısından risk durumu yok"
YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, yaklaşık bir buçuk aydır ziyaretçilere kapatılan merkezde salgına karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Kedilerin neslinin devamı için sağlık konusuna çok öncelik verdiklerini anlatan Kaya, "Koronavirüs dünyaya yayıldığı andan itibaren merkezimizi ziyarete kapattık. Burası toplu gezinti alanı olduğu için, salgının yayılmasının önün geçmek için tedbir olarak bu kararı aldık. Hem kedilerin hem de personelin sağlığı için bunu gerekli görüyoruz ve sıkı şekilde denetliyoruz." diye konuştu.
Kedilerin sağlığı için bir takım yeni çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kaya, merkezde her gün zemin, iki günde bir de havadan dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını aktardı.
Hem personel hem de hayvan sağlığı açısından merkezdeki çalışanların, maske ve eldiven takarak hayvanların bakım ve beslenmesini yaptığını belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Mama, su kapları, yatakları ve bulundukları ortamın hava unsurları hepsi dezenfekte ediliyor. Yerler her gün çamaşır suyuyla yıkanıyor. Dolayısıyla hayvanların sağlığı açsısından bir risk durumu söz konusu değil. Yeni yavrularımız da dünyaya geldi. Yavrular da izole bir ortamda bulunuyor. İnsan teması olmuyor. Bu nedenle de temkinli yaklaşıyoruz. Salgının insandan kedilere bulaştığı yönünde bir takım duyumlar alıyoruz. İnsandan hayvana geçtiği yönünde duyumlar bunlar ama bu konuda kesin bir kanıt yok. Kesin bir bilgi değil. Tüm ihtimallere karşı önlemlerimizi alıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Van kedileri koronavirüse karşı özenle korunuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı - Haber 12:40: Konya'da sokaklar sessizliğe büründü - Haber 12:39: Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/ - Haber 12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 12:38: İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:50: Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler