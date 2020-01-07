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Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda koruma altındaki Van kedilerine çeşitli müzikler dinletiliyor.

07.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:27 Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda koruma altındaki kedilerine çeşitli müzikler dinletiliyor. Kedilerin en çok dinlerken sakinleştiğini belirten YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Tabi ki klasik müziğin en önemlilerinden Mozart müziğini de hayvanlarımıza dinlettiriyoruz. Bu müziğin hayvanlar üzerine sakinleştirici ve dinlendirici etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villasında özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Birbirinden sevimli Van kedilerine aile ortamı oluşturmak içinde merkezin kapısı gelen ziyaretçilere hep açık. Ziyaretçiler kedilere yoğun ilgi gösteriyor. Merkez çalışanları da kedilerin korunması ve iyi bakılması için her türlü gerekeni yapıyor. Van kedilerine günün belirli saatlerinde müzik dinlettiriliyor. 

'KEDİLERE AİLE ORTAMI HAZIRLIYORUZ'

Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilere aile ortamı hazırladıklarını, bu bağlamda hayvanların insanlarla temas etmesine, sevmesine müsaade ettiklerini söyledi. Müziğin de bunun bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, kedilere müzik dinlettirdiklerini ve bunların arasında özellikle Mozart müziğini dinlettirdiklerini ve bunun da kediler üzerinde önemli etki bıraktığını söyledi.

'MOZART DİNLEYİNCE SAKİNLEŞİLORLAR'

Prof. Dr. Kaya, "Ev ortamında daha güzel vakit geçirme açısından kedilere çeşitli müzikler ve fon müziklerini dinlettiriyoruz. Tabi ki klasik müziğin en önemlilerinden Mozart'ı da hayvanlarımıza dinlettiriyoruz. Bu müziğin hayvanların ruhsal durumuna katkısı olduğuna inanıyoruz. Sakinleştirici ve dinlendirici etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz" diye konuştu.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mozart, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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